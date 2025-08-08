「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）もう阪神・佐藤輝明内野手が打っても驚かない。バンテリンドームのバックスクリーンに放り込んでしまうのだから。「甘い球が来たんでね。しっかり打てて良かったです」。金丸にプロ初勝利こそ献上したものの、猛虎打線の強さを示した４番の一発。目標の３０号に王手をかけた。３点ビハインドの四回無死。初対戦の左腕のスライダーを捉えた。中堅の岡林は見上げることすらできず