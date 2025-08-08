「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）大敗にも収穫があった。首位を独走するチームにおいて、固定しきれないポジションが遊撃と左翼。３試合連続でスタメンに名を連ねた阪神・熊谷敬宥内野手が、３試合連続安打＆堅守で猛アピールした。内外野を行き来しながらバットでも打率・２７３。勝負の８月に存在感が光る。１点を追う三回だった。先頭で打席に立つと、追い込まれてからの３球目、低めのスライダーに食らい付