ＮＹ時間の終盤に入ってドル安の動きが出ており、ドル円は１４７円台半ばから前半に急速に下落している。ホワイトハウスがＦＲＢの暫定理事にミランＣＥＡ委員長を指名する準備と伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。先週退任する意向を表明したクーグラーＦＲＢ理事の後任。 トランプ大統領はきのう、パウエル議長の後任候補ではなく、暫定理事を指名する可能性が高いと述べていた