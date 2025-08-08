気象台は、午前5時3分に、大雨警報（浸水害）を積丹町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・積丹町に発表 8日05:03時点後志地方では、8日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■積丹町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量30mm