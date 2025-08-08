気象台は、午前5時0分に、大雨特別警報（土砂災害）を霧島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨特別警報】鹿児島県・霧島市に発表ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 8日05:00時点【特別警報（大雨）】川薩・姶良に特別警報を発表しています。土砂災害や河川の増水に最大級の警戒をしてください。すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最