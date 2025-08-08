「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）歯止めがかからず、相手の得点歌が何度も響き渡った。阪神・伊原陵人投手は前回７月３１日の広島戦に続いて自己最短タイとなる４回降板で、自己ワーストの５失点（自責２）。中日・金丸とのドラ１左腕対決に敗れ、２５歳の誕生日を白星で飾ることはできなかった。左腕にとって悪い初づくしだった。初回、岡林の内野ゴロの間に１点を先制されると、２死二塁からプロ初ボーク。同