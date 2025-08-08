女優の金久保芽衣（29）が7月25日に第1子を出産したことを7日、自身のSNSで報告した。夫は元陸上長距離の下田裕太氏（29）。金久保によると、妊娠発覚時に病気で入院。後期に妊娠糖尿病を患い、分娩（ぶんべん）時には重度妊娠高血圧腎症と壮絶な妊娠生活だったという。「改めて命懸けなんだと実感した。この小さな命を守り幸せにしていけるよう全力疾走していきたい」とつづった。