WEST.の神山智洋（32）が7日、都内で動画配信サービス「Lemino」の主演ドラマ「ミッドナイト屋台2ル・モンドゥ」のトークイベントに出席した。主人公のシェフと相棒の元副住職が屋台を営む物語。自身の相棒は「ギター」で、20本以上所有している。「相棒が20人いる。めちゃくちゃ思い入れのある子がたくさんいる。衣装や曲などで選んで現場に連れていく」と話した。