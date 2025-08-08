俳優の今井竜太郎（20）が主演するテレビ朝日「仮面ライダーゼッツ」（9月7日スタート、日曜前9・00）の制作が7日、都内で発表された。今井はシリーズ史上初となる腰ではなく胸に巻く変身ベルトを着け、ファンの前で変身ポーズを初披露。「心臓バクバクです。手震えてないか心配でした」と緊張していたことを明かした。会見にはこの日発表された他の主要キャストも登壇。ヒロインにモデルなどでも活躍する堀口真帆（16）が