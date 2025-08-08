将棋の第38期竜王戦挑戦者決定3番勝負は7日、東京都渋谷区の将棋会館で第2局が指され、先手の佐々木勇気八段（31）が石田直裕六段（36）を101手で下し、シリーズ成績を2勝0敗として藤井聡太竜王（23）＝王将含む7冠＝との7番勝負に2期連続での出場を決めた。拮抗（きっこう）気味の中盤戦から一気に抜け出しリードを奪った佐々木は「居王で難しい将棋だった」と回想。藤井との再戦については「モチベーションを高めて戦いた