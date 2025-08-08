◇第107回全国高校野球選手権大会1回戦津田学園5―4叡明（2025年8月7日甲子園）【記者フリートーク】津田学園の桑山は、審判から球を受け取るたびに帽子を取って頭を下げた。三重大会の初登板後、ネット中継で視聴していた中学時代の所属チーム「藤華クラブ」の有野伸一総監督から連絡が入った。「帽子を取ったり、取らなかったり…。ルーティンは大事にした方がいいんちゃう？」。同チームOBに広島・栗林良吏がいる。憧