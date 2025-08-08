神奈川・横浜は敦賀気比との1回戦が雨天順延となり、8日の第3試合に変更となった。ナインは午前7時から2時間、甲子園の室内練習場で汗を流した。打撃練習では村田浩明監督が打撃投手を務め「いつも大会前は必ずやる。選手の調子も分かるし、少しでも気持ちが伝われば」と意図を説明。優勝した今春選抜の大一番だった準決勝の健大高崎戦の前も悪天候だったと言い「大事な日には必ず降っている。イコール、うちにとって恵みの雨