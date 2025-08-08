当初の見立てに沿った捜査に固執して、強引な逮捕で「冤罪（えんざい）」を引き起こした責任は重大だ。警察は事態の深刻さを直視し、組織改革を急がなければならない。精密機械製造会社「大川原化工機」の社長ら３人が不当に逮捕、起訴された事件で、警視庁が捜査を担当した当時の公安部幹部ら１９人の処分を発表した。社長らが国家賠償を求めた民事裁判で、逮捕と起訴の違法性が認定され、厳しい処分は避けられないと判断し