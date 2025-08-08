レジェンドの爆弾発言により、Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）の去就も大きな動きを見せるかもしれない。フェラーリのルイス・ハミルトンが低迷したハンガリーＧＰで「自分は役立たずだ。（フェラーリは）ドライバー交代を検討すべきだ」と自らの更迭を要求するという爆弾発言を行った。低迷によるショックからの発言でもあり、即座にフェラーリがドライバーの交代を検討することはなさそうだが、ハミルトンは４０歳を過ぎ