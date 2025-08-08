◇第107回全国高校野球選手権大会1回戦叡明4―5津田学園（2025年8月7日甲子園）延長12回の激闘を終え、埼玉・叡明の中村要監督は目に涙を浮かべながら「憧れの甲子園で粘り強く戦ってくれて、本当にいい試合だった。勝たせてやりたかった」と振り返った。「うちの大黒柱」という田口が投打に躍動。タイブレークの11回はその田口に無死一、二塁から打たせて一度は勝ち越し、最後は田口の悪送球でサヨナラ負けした。それで