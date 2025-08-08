阪神・伊原陵人投手（２５）が７日の中日戦（バンテリン）に先発登板するも４回６安打５失点の投球内容で降板。自身のバースデー登板を勝利で飾ることはできず、今季５つ目の黒星を喫した。３―８のスコアで藤川虎は敗れたが、優勝マジックは「３１」と１つ減った。相手先発・金丸とのルーキー対決にも敗れた左腕は「ボールが高くなってしまい同じような打たれ方をしてしまった」と試合後は反省の弁に終始。４月下旬から先発ロ