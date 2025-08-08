夏の全国高校野球は第３日の７日、１回戦２試合が行われた。津田学園（三重）は初出場の叡明（埼玉）に延長十二回サヨナラ勝ちし、出場３大会連続で２回戦に進出した。３年連続出場の広陵（広島）は、旭川志峯（北北海道）に先制を許したものの、すぐさま追いつき、逆転勝ちで３年連続の初戦突破。午前の部で予定されていた２試合は、天候不良が予想されたため、８日夕方の部に延期となった。広陵３―１旭川志峯広陵が逆転勝ち