第１０７回全国高校野球選手権大会第３日の７日、初出場の叡明は、延長十二回タイブレイクの末、津田学園（三重）に４―５で惜敗し、初戦突破はならなかった。リードを許して迎えた五回、適時打や犠飛で同点に追いつく粘りを見せたが、延長で力尽きた。両者一歩も譲らない好ゲームに、スタンドからは大きな拍手が送られた。津田学園５−４叡明（延長１２回タイブレイク）始まりは「代役」、真の主将に成長「あ、終わってしまう