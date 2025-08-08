３月末で解散したＫＡＴ―ＴＵＮが、１１月８日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムでライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ―ＴＵＮ」を開催することが決まった。?解散後ライブ?というのは異例だが、「メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております」という解散発表時の約束を実現した形だ。とはいえ、解散日を迎えてしまったことで懐疑的な見方をする人も多かっただけに、多く