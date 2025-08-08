俳優の尾野真千子さん（43）が、今年の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（8月30日・31日）のドラマスペシャルに出演することが発表されました。あわせて、ドラマタイトルも発表されました。ドラマタイトルは『トットの欠落青春記』。黒柳徹子さんの『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）を原案に、黒柳さんがNHK専属の女優になるまでの青春時代が描かれています。黒柳徹子さんを主演の芦田愛菜さん（21）が演じ、尾野さんは、戦後の