企業・団体献金の見直しなどを巡り、自民党内で石破首相の独断に反発が広がっている。立憲民主党の提案に乗る形で党内議論を経ないまま方針転換を図ることに不満が相次いでおり、８日の両院議員総会は紛糾も予想される。（阿部雄太、樋口貴仁）首相は７日、企業・団体献金の規制強化に向けた立民との協議について、首相官邸で記者団に「今後、真摯（しんし）に議論していく」と前向きな考えを示した。自民の森山幹事長に献金の