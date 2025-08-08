全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たにアーチェリーが始まり、計６競技が４県で行われた。埼玉県勢のフェンシング女子サーブルでは星槎国際川口の野元麻央選手が優勝、同男子サーブルで同校のトゥルヒーン・ミハイル選手が準優勝した。◇星槎国際川口の野元麻央選手（３年）は、フェンシング女子サーブル準決勝で昨年王者を破り、決勝でも競り勝って日本一の座に輝いた。準決勝の相手は、これまで合