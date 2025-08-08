全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たにアーチェリーが始まり、計６競技が４県で行われた。神奈川県勢はフェンシング女子サーブルで、慶応湘南藤沢の孫桜珊選手が準優勝した。ハンドボール男子では、法政二が決勝進出を決めた。◇ハンドボール男子準決勝で、法政二は開催地の地元・総社（岡山）との一歩も譲らぬ接戦を制し、２０１７年以来の日本一に王手をかけた。今年の全国高校選抜大会では３回戦で