俳優の原菜乃華（２１）がこのほど、都内で開かれたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜、前８・００）の取材会に出席した。原が演じる朝田家の三女・メイコは、柳井嵩（北村匠海）の東京高等芸術学校の同級生・辛島健太郎（高橋文哉）と結婚し、２児の母親になった。２人姉妹の姉という実生活での経験が役に立ったという。「１１歳下の妹がいるので、母の記憶とかを頼りに、いろいろ母に、歩き方であったり、何を食べ