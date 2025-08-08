古舘伊知郎（70）が、12月7日の東京・EXシアター六本木から全国5カ所で「古舘伊知郎トーキングブルース2025」を開催する。来年1月に福岡、2月に名古屋、3月に大阪、横浜と“しゃべりの巡礼”に出る。テーマは「2025（ニセンニジュウゴ）」。今年2025年（令7）の1年間で、何を見て、何に怒り、何に笑ったのかを2時間半、ノンストップでしゃべりまくる。70歳、古希になった古舘に聞いてみた。【小谷野俊哉】◇◇◇◇70歳、古希