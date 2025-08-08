宮部龍彦氏任期満了に伴う川崎市長選（１０月１２日告示、２６日投開票）を巡り、出版社代表の宮部龍彦氏（４６）が７日、無所属で立候補すると表明した。宮部氏は「外国人問題で厳しい意見や『日本人ファースト』と言うだけでヘイトだと言われる。まともな議論ができない」と述べ、ヘイトスピーチ解消法の廃止を訴えた。宮部氏は鳥取県出身で座間市在住。ＩＴ技術者で、川崎市多摩区にある「示現舎」の代表も務める。被差別