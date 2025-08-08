◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）巨人がヤクルトに逆転負けし、連勝が３で止まった。日米通算１９９勝目を狙った田中将大投手（３６）は約３か月ぶりの１軍マウンドで移籍後最多の１０４球を投げ、５回２／３３安打２失点の力投。２００勝王手はお預けとなったが、３回まで完全に抑えるなど、今後に光が見える内容だった。チームは同点の８回、４番手の田中瑛がオスナに勝ち越しソロを許し、借金