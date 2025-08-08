女子プロゴルフツアーの北海道ｍｅｉｊｉカップは８日から３日間、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ（６６４２ヤード、パー７２）で行われる。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、２４）＝花王＝はプロアマ戦で最終調整。日本勢史上初の米日２週連続優勝（日本開催は除く）を掲げた。過密日程を感じさせない、山下の笑顔がはじけた。全英優勝直後、日本人選手から渡されたシャンパ