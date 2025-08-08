◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―３阪神（７日・バンテリンドーム）中日のドラフト１位・金丸夢斗投手（２２）が、１０度目の先発でようやくプロ初勝利をつかんだ。序盤に失点が続いたが、８回６安打３失点。１５０キロ超の直球を軸に、多彩な変化球で的を絞らせなかった。ここまでは援護に恵まれずに苦しんだが、１２安打８得点と味方打線も発奮し、首位・阪神に快勝。チームは連敗を３で止めて、再び４位に浮上した。大きく息