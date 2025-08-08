みちょぱこと池田美優（26）と大倉士門（32）夫妻が7日、都内で行われた洗濯洗剤「アリエールMiRAi」とフリマアプリ「メルカリ」のコラボプロジェクトの発足式に登壇した。洗濯は2人で協力して行っていると説明。大倉は「洗濯機から風呂場まで持ってくるのをみちょぱがやってくれて、僕が受け取ってハンガーを通して干すという“洗濯バケツリレー”が自宅で行われている」と明かした。