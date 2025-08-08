ゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、膠着するウクライナとロシアの停戦交渉を巡り、米国とロシアが近日中の首脳会談実施で原則合意したことに警戒感を示した。欧州首脳と相次いで電話会談し、頭越しの首脳会談を通じて一方的に不利な条件を押しつけられることを回避するため、ウクライナや欧州が停戦交渉に関与する必要性を訴えた。トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領との首脳会談