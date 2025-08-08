韓国の男性13人組「SEVENTEEN」のHOSHI（29）とWOOZI（28）によるユニット「HxW（ホシウジ）」が6、7の両日、Kアリーナ横浜で日本初のファンイベントを開催した。それぞれ来月中旬に兵役のため韓国陸軍への入隊を控え、2日間で計約4万人のCARAT（ファンの総称）とかけがけのない時間を過ごした。ステージ中央から黒のライダースジャケットを羽織った2人が登場した。赤いペンライトを揺らして出迎える観客に、HOSHIは「会いたか