女子ゴルフの北海道meijiカップは8日から3日間、北海道・札幌国際CC島松Cで開催される。前週AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、日本女子6人目のメジャー初制覇を果たした山下美夢有（24＝花王）が今季日本ツアー初参戦。妹・蘭さん（17）をキャディーに起用し、日米両ツアーをまたぐ2週連続優勝を目指す。メジャーチャンピオンとして凱旋する山下が姉妹タッグで2週連続優勝を目指す。初めて蘭さんにバッグを託したのは同じ