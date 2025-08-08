オンラインカジノを利用したとして活動を休止しているJO1の鶴房汐恩（24）が賭博罪で略式起訴されたことを7日、所属事務所が発表した。引き続き活動は休止し「一層の自覚と責任を持ち、信頼回復に努めていく所存です」とした。鶴房は5月31日に活動自粛を発表。一時活動を再開したが、6月に警視庁保安課に書類送検され、再び活動を休止した。