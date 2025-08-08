パレスチナ自治区ガザに設置されたユダヤ人を象徴する「ダビデの星」（中央奥）＝7日、イスラエル側から撮影（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル首相府は8日、パレスチナ自治区ガザの最大都市ガザ市を制圧する計画を治安閣議で承認したと発表した。協議されていたガザの完全占領計画については明言しなかった。閣議前に米メディアのインタビューに応じたネタニヤフ首相は「ガザ全域を軍事管理下に置く」と表明してい