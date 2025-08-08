ボルシアMGに所属する板倉滉の新天地がついに決定した。かねてより取り沙汰されていたオランダの超名門アヤックスだ。ドイツ『スカイ』のフロリアン・プラッテンベルク記者が８月７日、自身のXに次のように投稿した。「イタクラのアヤックス移籍で契約成立！ボルシアMGと完全合意に達した。移籍金は保証額1050万ユーロに加え、最大200万ユーロの追加ボーナス。契約は2029年まで＋１年延長オプション。メディカルチェックは金曜