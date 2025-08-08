洪水警報が、大崎町に発表されました。 鹿児島市、鹿屋市、出水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、志布志市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町に発表されている、大雨洪水警報は、継続中です。 阿久根市、垂水市に発表されている、大雨警報は、継続中です。 ・ ・ ・