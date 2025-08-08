気象庁によると、8日午前3時の観測で、マリアナ諸島の熱帯低気圧が台風11号に変わった。沖縄の南に進む見通し。台風は午前3時現在、時速約15キロで西に進んだ。中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートル。