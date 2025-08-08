【5R】近況、安定した成績を収めていた菊池竣太朗は特選で7着。外枠で後方からインを切り、伊原克彦―白上翔を出したまでは良かったが、赤板からスパートした笠松将太がハナに立ち、初手と同じ6番手となったもの。「切って切られ、その上を笠松さんに行かれる厳しい流れに」捲りを仕掛けるもあおりで4角は外に浮き、4月27日の弥彦決勝以来となる7着を喫した。好枠をもらった準決はタテ脚で軌道を修正する。番手は渡辺航平