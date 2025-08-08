G1「第1回女子オールスター競輪」の初日メインは、ファン投票上位7選手による12R・ガールズドリームレース。記念すべき第1回大会に挑む選手の熱い思いを聞いた。ファン投票8位は河内桜雪（22＝群馬・122期）。アイドルレーサー河内が初のドリーム入り（ファン投票8位も5位の日野未来さんが引退のため繰り上がり）。デビューしてから優勝はないが、可憐（かれん）なルックスでデビューから大人気。7739票を集めての出場に「うれ