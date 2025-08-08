小倉競輪で5年半ぶりのG3となる大阪・関西万博協賛「第19回吉岡稔真カップ争奪戦」がデイレースの4日間開催として今日、幕を開ける。初日メインは12R特選だ。並びは岸田―芦沢―須永が唯一の3車ラインで、原田―片岡、谷口―嶋津、林大―原と、ややイレギュラー。本命は原田。近況の動きは上々で小倉の好走歴も多く、得意の強烈捲りを決めるとみた。自力脚ある片岡が追走する。売り出し中の岸田も魅力で、番手を得た芦沢も好勝