J1降格圏から巻き返しを狙う横浜F・マリノスが完全移籍で獲得したDF角田涼太朗（26）が7日、神奈川県横須賀市で加入会見に臨んだ。イングランド3部カーディフから23年以来約1年半ぶりの古巣復帰。背番号22のユニホーム姿で登壇し「自分のやれること全てをささげる」と抱負を語った。海外でのプレーを続けるか悩んだ末、苦しむ古巣に「最後は力になりたいというのが決め手になった」と決断。左利きのセンターバックでサイドバッ