G1「第1回女子オールスター競輪」の初日メインは、ファン投票上位7選手による12R・ガールズドリームレース。記念すべき第1回大会に挑む選手の熱い思いを聞いた。ファン投票6位は石井寛子（39＝東京・104期）。レジェンド石井寛は2年連続のファン投票6位でドリーム入り。昨年は7年ぶりにガールズグランプリを制覇。人気、実力ともに上位を守り抜く。「（ファン投票の結果は）めちゃくちゃうれしかった。ドリームを走るために頑