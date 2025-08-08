1R1番車の“期待枠”に指名された梶原海斗が「あまりいい思い出が…」と苦笑い。昨年8月1日の松戸記念は2着と奮闘したが今年1月10日の和歌山記念、2月8日の奈良記念は、いずれも8着に敗れた。前回は「自転車を替えて最後まで踏めていた」と好感触。「一番得意なバンク」の小倉が舞台なら、4回目で初の1着に期待したい。【1R】梶原の猛スピードに柳詰正宏が苦しむケースも考慮したい。（1）から（2）（3）（7）（9）の2、3