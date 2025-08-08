朝ラッシュ時の輸送人員がコロナ禍前より増えた地下鉄日比谷線を走る電車。東京メトロの13000系（右）と東武鉄道の70000系（撮影：尾形文繁）【ランキングを見る】国土交通省が7月29日発表した2024年度の都市鉄道の混雑率調査結果。その公表データを基に独自集計してみると意外な事実が見えてきた。まずは「ワーストランキング」から数年前、通勤電車がガラガラだった時期があったとは信じられないほど「満員電車の日常」が戻った