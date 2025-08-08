ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は3日目を迎える。「超イイ値」担当の水田公裕記者は、10R4号艇の前田紗希（32＝埼玉）に注目した。2日目は水神祭ラッシュ。その口火を切ったのは前田だ。絶好枠に組まれてい4Rをインからビシッと逃げ切って1着。G1は4回目の出場。通算19走目で待望の初勝利を挙げた。「ホッとしたっていうのが一番かな。（G1初出場の2022年）ヤングダービーは多摩川が苦手