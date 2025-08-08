ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は3日目を迎える。注目は10Rだ。清水はここまで3戦して連対なし。行き足が甘くて、スタートも届いていない。舟足の改善が急務だが予選突破へ望みをつなぐためにも、この1号艇は絶対に落とすことができない。捲りだけは何とか阻止して先マイ。持ち前のスピードターンで押し切る。2コースの小野は両面策。差しが有力だがF持ちの清水が後手に回るとジカ捲りも