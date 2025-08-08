G1「第1回女子オールスター競輪」の初日メインは、ファン投票上位7選手による12R・ガールズドリームレース。記念すべき第1回大会に挑む選手の熱い思いを聞いた。ファン投票2位は太田りゆ（30＝埼玉・112期）だ。ファン投票、自身最高位の2位となった太田りゆ。パリ五輪後からガールズケイリンに専念し、その快速と、りりしく美しい姿でファンを魅了した。「2位という結果にびっくり。信じられなかった。ここ数年は5、6位が自分