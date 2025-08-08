8日(金)午前3時、マリアナ諸島で、台風11号「ポードル」が発生しました。今後は発達しながら小笠原近海から日本の南を西へ進み、12日(火)から13日(水)には沖縄の南へ進む予想です。今後の台風情報にご注意ください。台風11号「ポードル」発生8日(金)午前3時、マリアナ諸島で、台風11号「ポードル」が発生しました。中心気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/s、1時間に15キロの速度で西へ進んでいます。台