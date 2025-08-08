聴覚障がい者の国際スポーツ大会、東京デフリンピック（11月15〜26日）の開幕まで100日となった7日、東京都内で記念イベントが行われた。デフリンピックの日本開催は初で、日本からは全21競技に273人の代表選手が出場予定。デフ陸上代表の山田真樹（ぴあ）は「さまざまな人がいて大会が成り立つ。一緒に最高の思い出をつくりましょう」と熱いメッセージを伝えた。「目で見る応援」としてサインエールもお披露目され、応援